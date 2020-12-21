الامارات | «طرق دبي» تعرض فرصاً لتسمية 5 محطات للحافلات

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تعرض فرصاً لتسمية 5 محطات للحافلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة، هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تتيح بموجبها لمؤسسات قطاع الأعمال الدخول في شراكة تعزز إسهامهم في نهضة دبي، عبر الحصول على حقوق تسمية خمس محطات للحافلات، هي: الغبيبة، والسطوة، وعود ميثاء، وميدان الاتحاد، والجافلية.

وتُمكّن هذه المبادرة القطاع الخاص من الارتباط بالتراث الغني والثقافة المتنوعة لدبي، عبر أسماء محطات في أحياء تجمع بين العراقة والحضارة في المدينة، وتمثّل الباقة المعروضة الدفعة الأولى لمحطات الحافلات، التي أُعيدَ تطويرها على نحو يشكّل تحولاً لافتاً للترحيب بالقادمين للحدث الأبرز في دبي والمنطقة، وهو معرض «إكسبو 2020».

ويقوم هذا المشروع بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، لمنحها الفرصة للارتباط بالمظاهر التراثية والثقافية الغنية لدبي، ويهيئ لعلاماتها التجارية فرصة رائعة للظهور بشكل مميز في المجتمع، وبشكل يتناغم مع نهج دبي.

وبحسب المشروع، يكفل العقد فترة خمس سنوات من الترويج للعلامة التجارية للشركاء، ما يوفر للقطاع الخاص فرصة استثمارية طويلة الأمد، يمكن من خلالها تطوير منصة ذكية ومبتكرة للتواصل مع الركاب وسكان المناطق المجاورة لتلك المحطات، ويتيح هذا الامتياز للقطاع الخاص الشراكة في تسمية خمس محطات للحافلات.

وتم استلهام المفهوم الجديد لحقوق تسمية محطات الحافلات من النجاحات التي حققتها تجربة حقوق تسمية محطات مترو دبي، وهو ما ينسجم أيضاً مع رؤية القيادة، التي تدعو إلى تبني نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأسلوب لتحفيز النمو والتطور في دبي، حيث تمثل خطوط حافلات الهيئة شريان الحياة النابض.

المبادرة تمكّن القطاع الخاص من الارتباط بالتراث الغني والثقافة المتنوعة لدبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news