حاكم عجمان يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر

سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب سموه، في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وآل الصباح الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

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