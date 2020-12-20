حاكم الشارقة يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعرب سموه، خلال البرقية، عن خالص تعازيه ومواساته في الفقيد، راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيتي تعزية مماثلتين إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وإلى أسرة وأنجال الفقيد.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تعزية مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة الكويت وولي عهده.





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