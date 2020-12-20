الامارات | «صحة دبي»: 74.8% انخفاضاً بحالات العلاج في الخارج خلال 5 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: 74.8% انخفاضاً بحالات العلاج في الخارج خلال 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الصحة في دبي عن انخفاض إجمالي حالات العلاج في الخارج، بنسبة 74.8% خلال خمس سنوات، إذ أصبح 733 مريضاً في 2019، بعد أن كان 2913 مريضاً سنة 2015، فيما عزت الهيئة التراجع إلى تفضيل أغلبية المواطنين الحصول على الخدمات العلاجية بمستشفيات الهيئة بعد نجاحها في توفير أمهر الكوادر الطبية، والأجهزة المبتكرة في مختلف التخصصات، فيما تصدرت أمراض الأورام والأطفال أسباب السفر للعلاج خارج الدولة.

وأوضحت أنها عكفت خلال السنوات الأخيرة، على توفير التخصصات الطبية كافة في مراكزها ومستشفياتها، واستقطاب أفضل الكوادر الطبية للعمل بها، وعملت أيضاً على رفع كفاءة العاملين لديها من خلال حزمة من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات.

وذكرت أنها نجحت أخيراً في إجراء عمليات جراحية نادرة، ومعقدة، تجرى للمرة الأولى في المنطقة، كذلك وفّرت أساليب وطرقاً علاجية تغني عن السفر للخارج للحصول عليها، مؤكدة أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل ملحوظ في تراجع أعداد الراغبين في تلقي العلاج خارج الدولة.

وحسب التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن «صحة دبي»، فقد بلغ إجمالي عدد المعالجين بالخارج 733 مريضاً عام 2019، وأظهر التقرير أن النسبة الأعلى من هؤلاء المرضى تم علاجهم في بريطانيا، وبنسبة 31.4%، يليها عدد المعالجين في ألمانيا بنسبة 25.5%، ثم في تايلاند بنسبة 14.3%.

وكانت أكثر العلاجات المطلوبة هي لأمراض الأورام بنسبة 30.2% أكثرها في بريطانيا وتايلاند، ثم أمراض الأطفال وجراحة الأطفال بنسبة 11.3% أكثرها في بريطانيا وألمانيا، ثم العظم بنسبة 8.3% أكثرها في ألمانيا ثم بريطانيا.

استقطاب أفضل الكوادر الطبية

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية التابعة لهيئة الصحة الدكتور يونس كاظم، إن تراجع إجمالي المعالجين في الخارج يعكس ثقة المواطنين في مستشفيات ومراكز الهيئة، خصوصاً بعد توافر العلاجات كافة في أغلبية التخصصات الطبية، واستقطاب أفضل الكوادر الطبية للعمل بالهيئة، كذلك الاستفادة من خبرات الأطباء الزائرين. وأوضح أن تراجع هذه النسبة أيضاً من شأنه تقليص الموازنة التي كانت تنفق على هذه الخدمة، ومن ثم استثمارها في تطوير الخدمات الداخلية في المستشفيات والمراكز الصحية. وأكد كاظم أن مستشفيات «صحة دبي» أصبحت رائدة إقليمياً في إجراء عمليات نادرة معقدة، الأمر الذي يعزّز مكانتها وجهة للسياحة العلاجية في المنطقة.

• 733 شخصاً إجمالي عدد المرضى المعالجين بالخارج عام 2019.

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