الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر غربا.

حركة الرياح : شمالية غربية

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.

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