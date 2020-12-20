شاهد : هيا الشعيبي تتحدث عن كارثة حريق منزلها ونجاة ابنتها

شاركت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، مقطع فيديو تتحدث خلاله عن الحادثة التي وقعت في منزلها، وأدت إلى إصابة ابنتها بحروق بالغة بسبب الحريق الذي نشب في بيتها .

وطالبت الفنانة الشعيبي، اليوم الأحد، من جمهورها الدعاء بالشفاء لابنتها. ونشرت الشعيبي عبر حسابها بسناب شات مقطع فيديو تقول فيه: "تخيلوا البارحة البيت كان كله نار قايدة فيه وأنا أطفي وألطم وأصرخ وخايفة تروح مني بنتي".

وتابعت الشعيبي: "ما قادرة أوصف لكم رميت نفسي بالنار وقولت أفدي بنتي “الأم المنقذة” الحمدلله ولما تشفون شيء أذكروا الله قولوا ماشاء الله، وما في أحلى من ذكر الله". وفق "مزمز".

وأظهرت هيا ابنتها فطوم وهي جالسة على مقعد ولا تستطيع الحركة، مشيرة إلى أن "والدها يحملها وما تقدر تمشي، لأنه رجليها الاتنين محروقين".

وبينت الفنانة هيا الشعيبي: "طبعا هذا قضاء ربي وأنا ما أعترض على قضاء ربي وبيقلك سوى الخير وارمي في البحر، وأنا لو مو زينة ولا طيبة كانت راحت بنتي".

وختمت الفنانة الكويتيىة هيا الشعيبي، رسالتها بتوجيه الشكر قائلة: "طبعا أحب أشكر كل من رن عليا مشكورين ما قصرتوا حبايب قلبي، متمنياً الدعاء لها، ونصحت بالصدقة".