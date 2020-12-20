حاكم الشارقة يفتتح جامع أبو بكر الصديق في مدينة خورفكان

سيف اليزيد - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأحد، جامع أبو بكر الصديق في مدينة خورفكان.

وبعد إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح الجامع، اطلع سموه على ما يضمه من مرافق خدمية تضم مصلى يتسع لـ 1250 مصلياً ومصلية، منها 250 للنساء، بالإضافة إلى ميضأة ودورات مياه، وسكن للإمام، ومكتبة للقراءة، ومغسلة للموتى.

وقد شيد الجامع الذي بني على نفقة الشيخة شيخة بنت محمد القاسمي، على مساحة تبلغ 1860 متراً مربعاً وفقاً للطراز المعماري الحديث الممزوج بالطابع التراثي.

ويتكون الجامع من طابق أرضي، بالإضافة إلى ميزانين لمصلى النساء، ويحتوي على ستة مداخل، منها 3 مداخل رئيسية واثنان جانبيان، ومدخل خاص للإمام، كما يحتوي على منارتين بارتفاع 38 متراً وقبة كبيرة، إضافة إلى تزينه بالعديد من التصاميم والنقوش المعمارية ومعلقات ضوئية متنوعة.

حضر الافتتاح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعبدالله خليفة السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية وعدد من مسؤولي الدائرة.





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