هل مركبتك معفاة من التعرفة المرورية؟

سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

حدد مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل 4 فئات معفاة من رسوم التعرفة المرورية، و8 أنواع من المركبات مستثناة من الرسوم التي سيبدأ تطبيقها في الثاني من يناير المقبل.

والفئات الأربع المستثناة هم كبار المواطنين، المواطنون المتقاعدون، أصحاب الهمم، الأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين، بواقع مركبة واحدة لكل فئة، وذلك بحسب الضوابط المحددة لتحقيق أعلى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم، والاستمرار في رعايتهم من خلال إحاطتهم بأشكال الدعم والاهتمام كافة.

ودعا مركز النقل المتكامل الفئات الأربع المشمولة بالإعفاء من رسوم بوابات التعرفة المرورية إلى التقدم بطلب إعفاء من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنظام التعرفة المرورية، أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية والتسجيل في النظام، ثم التقدم بطلب إعفاء مع تحديد نوع الإعفاء المطلوب وإرفاق الوثائق المطلوبة.

وشملت المركبات المستثناة والمعفاة من رسوم التسجيل ورسوم التعرفة المرورية الفئات التالية: مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة، ومركبات الأجرة العامة المرخصة في إمارة أبوظبي، والحافلات المدرسية المصرح لها من مركز النقل المتكامل، وحافلات نقل الركاب (المحددة سعتها بـ 26 راكباً فما فوق)، والمركبات التي تحمل لوحة ورقم شرطة أبوظبي أو وزارة الداخلية أو شرطة الإمارات المحلية الأخرى، والمركبات المقطورة، والدراجات الآلية. ويكون التسجيل في «درب» إلزامياً لجميع المستخدمين، شاملاً مستحقي الإعفاءات.

وأكد المركز أنه يتوجب على جميع المركبات التسجيل في النظام قبل اجتياز مناطق التعرفة المرورية. وفي حال عبور مناطق التعرفة المرورية من قبل مركبة غير مسجلة في النظام، يُمنح المستخدم مهلة عشرة أيام عمل من وقت عبورها لتسجيلها وإلا يعتبر مخالفاً.