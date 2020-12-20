الامارات | بلدية الشارقة تطلق مبادرة "حطبكم علينا" لتوفير الحطب بالمجان لمواطني الإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تطلق مبادرة "حطبكم علينا" لتوفير الحطب بالمجان لمواطني الإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بلدية مدينة الشارقة مبادرة "حطبكم علينا"، لتوزيع حطب الأشجار بشكل مجاني على المواطنين من أجل الاستفادة منها في مختلف المجالات، وبما يضمن الحفاظ على البيئة من خلال التخلص السليم لجذوع الأشجار وإمكانية إعادة تدويرها.

وبينت البلدية في مواقعها على وسائل التواصل الاجتماعي أن المبادرة تبدأ من اليوم بتاريخ 20 ديسمبر 2020 وحتى انتهاء الكمية في منطقة البديع بالشارقة، وذلك حرصا منها على إسعاد أفراد المجتمع وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأكدت أن هذه المبادرة تم إطلاقها لتوفير جذوع الأشجار للمواطنين، ضمن استراتيجية البلدية الرامية إلى تقديم خدماتها وفق أرقى المعايير والمستويات، وبهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وخصوصاً الأشجار لمنع سوء استغلالها من خلال قطعها أو التعدي عليها لاستخدامها في أغراض البر أو الاستخدامات الأخرى.

وأشارت في موقعها بأن هناك 4 شروط للاستفادة من المبادرة، هي، بأن يكون المستفيد من مواطني الدولة، ويستحق كل مستفيد حمولتين فقط وعليه توفير وسيلة النقل، وتوفر البلدية عملية التحميل بالشاحنة الخفيفة فقط، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من لبس كمامة وقفازات وتعقيم، لافتة إلى أن عملية التحميل من الساعة تبدأ من السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً وحتى انتهاء الكمية.

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