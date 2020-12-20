الامارات | فاطمة بنت مبارك تصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لإدارة برنامج سموها للتميز والذكاء المجتمعي

شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة بنت مبارك تصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا لإدارة برنامج سموها للتميز والذكاء المجتمعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لبرنامج "سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي" برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وتضم اللجنة رئيس دائرة تنمية المجتمع نائبا للرئيس الدكتور مغير خميس الخييلي، كما تضم في عضويتها وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد، ومدير عام ديوان ولي العهد جبر محمد غانم السويدي، ومدير عام القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي، وأمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي الحميدان ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي مريم عيد المهيري ومدير عام المؤسسة التنمية الأسرية مريم محمد الرميثي ومطور رئيسي أول للجوائز المؤسسية في مؤسسة التنمية الأسرية السيدة عوشة سالم السويدي.

وتشمل مسؤوليات اللجنة العليا المكلفة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الإشراف العام على برنامج سموها للتميز والذكاء المجتمعي ورسم سياساته واعتماد خطة عمله، واعتماد الموازنة السنوية وتحديد أوجه الصرف على نشاطات البرنامج والجوائز التابعة له وفقاً للميزانية المعتمدة، إضافة إلى إطلاق البرنامج الزمني للدورة الجديدة ومتابعة الأداء العام واعتماد أسماء أعضاء لجنة التحكيم وفريق التقييم والاجتماع بهم للاطلاع على التقارير النهائية للمرشحين، وأيضاً اعتماد النتائج النهائية للفائزين تمهيداً لرفعها للرئيسة الأعلى، وأخيراً الاطلاع على الخطط التطويرية والتقرير النهائي.

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