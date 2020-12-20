حفلات موسيقية مباشرة ومأكولات شهية وأنشطة ترفيه عائلي مميزة في ثاني أيام مهرجان دبي للتسوق

استمتع المتسوقون ومحبو الطعام وعشاق موسيقى البوب بمجموعة من الحفلات الموسيقية المباشرة وأنشطة الترفيه المذهلة وعربات الطعام الرائعة والكثير من الفعاليات والعروض الاحتفالية الأخرى في اليوم الثاني من مهرجان دبي للتسوق.

واستضاف اتصالات ماركت او تي بي في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي حفلاً موسيقياً للمغنية العالمية آن-ماري التي قدمت مجموعة من أفضل أغانيها للجمهور على المسرح مباشرةً، مع الالتزام بجميع إرشادات الصحة والسلامة التي وضعتها حكومة دبي.

وشملت الأمسية أيضاً عرضاً موسيقياً لدي جي فرقة كلين بانديت التي قدمت أداءً مذهلاً ومتنوعاً، بالإضافة إلى عرض للمغنية ياسمين جرين.

واستمتع الجمهور بالحفلات التي أُقيمت بالتعاون مع الشركاء الرسميين فيرجن راديو دبي وإعمار، بالإضافة إلى مجموعة من الخيارات المتنوعة من المأكولات وأكشاك التجزئة الموجودة في اتصالات ماركت او تي بي، والذي جرى تجديده هذا العام ليحمل طابع التوجه الثقافي الجديد NEWTRO المستوحى من آسيا وكوريا.

وشهد اليوم الثاني من مهرجان دبي للتسوق أيضاً أجواءً احتفالية للعائلات من خلال عرض جينغل بيل روك الذي استضافته قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى عرض الفيلم الكلاسيكي "ذا سنومان" المرتبط بموسم الأعياد في مسرح مول الإمارات.

وتستمر فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى يوم 30 يناير 2021.

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