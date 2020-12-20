"أي كيو فولفيلمنت" تفوز بجائزة أفضل شركة ناشئة للتجارة الالكترونية للعام ضمن جوائز "سيمليس الشرق الأوسط 2020"

تعلن "أي كيو فولفيلمنت"، أول شركة لتوفير الحلول الروبوتية وتنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن حصولها على جائزة أفضل شركة ناشئة للتجارة الالكترونية للعام، في السنة التشغيلية الأولى من انطلاق عملياتها، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "سيمليس الشرق الأوسط 2020" Seamless Middle East 2020.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على حرص الشركة لتعزيز جاهزيتها بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بما يساعدها على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة الإلكترونية من جميع أنحاء المنطقة، ودعمها للتوافق مع المعايير العالمية والحلول الشاملة. ومن شأن التزام "أي كيو فولفيلمنت" إزاء إنشاء نظام بدون لمس بالكامل، أن يفتح المجال أمام شركات التجارة الإلكترونية لإطلاق العنان لنموها، وتوسعة نطاق أعمالها بسهولة تامة.

وقال قال فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أي كيو فولفيلمنت": “نفخر بحصولنا على هذه الجائزة التي تؤكد التزامنا تجاه عملائنا ومستقبل صناعة التجارة الإلكترونية. إننا نعتقد يقينًا أن التجارة الإلكترونية أثبتت قدرتها على الازهار ومواصلة التطور في المنطقة. وبالتوزاي مع نمو هذه الصناعة، سنعمل من جانبنا أيضًا على زيادة مجموعة خدماتنا المصممة خصيصًا لدعم تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الأفضل لها على الإطلاق، حتى تتمكن من تلبية جميع احتياجاتها والتوافق مع متطلباتها".

وتجمع جوائز "سيمليس الشرق الأوسط" بين أنظمة المدفوعات الإقليمية والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية في حدث يستمر ليومين، ويشهد العديد من فعاليات التبادل الإبداعي والتواصل والنقاشات الملهمة.

يشار إلى أن "أي كيو فولفيلمنت" تضع التكنولوجيا في قلب كل ما تقوم به. ومن خلال توظيفها التقنيات الذكية المبتكرة ومنصات البرامج المتطورة، تكون قادرة على تزويد الشركات بالحلول بعيدًا عن اللمس، إلى جانب تكاملها بسلاسة مع العمليات التجارية، ما يعني التخلص التام من الأعباء، والقدرة على الإنجاز والوفاء بالمواعيد، وتحرير الموارد التي يمكن للعلامات التجارية توظيفها لتحقيق المزيد من النمو والتطوير.