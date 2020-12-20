إنفينيتي من العربية للسيارات ومستشفى زليخة يستضيفان ندوة افتراضية تفاعلية لزيادة الوعي بالسكري وضغط الدم

في إطار مبادراتها الصحية الرائدة، وفي ظل انتشار الجائحة الحالية التي سلّطت الضوء على ضرورة إعطاء الأولوية للجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة، أعلنت إنفينيتي من العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن التعاون مع مستشفى زليخة لتنظيم ندوة افتراضية للتثقيف والتوعية حول مرضين شائعين، وهما السكري وارتفاع ضغط الدم.

وركزت الندوة التي استضافها الدكتور فيبين ميشرا (Vipin Mishra)، استشاري الغدد الصمّاء في مستشفى زليخة على مرض السكري، كحالة استقلابية تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو مرض ينجم عن زيادة ضغط الدم عن المستويات الموصى بها طبيًا.

وكان الهدف من الندوة التي حضرها أكثر من 50 مشارك، تقديم النصائح حول سبل التعامل مع هذين المرضين، وطرق السيطرة عليهما باستخدام الأدوية الصحيحة، وإجراء تغييرات على نمط الحياة، من أجل ضمان مستقبل أسعد وأكثر صحة للموظفين والمشاركين الآخرين.

يشار إلى أن إنفينيتي تواصل تنظيم مثل هذه الندوات واللقاءات التوعوية الافتراضية، في إطار التزامها لدعم صحة وسلامة رفاهية أعضاء فريقها باستمرار، وكان منها ندوة ناجحة للتوعية بسرطان الثدي استضافتها في أكتوبر الماضي مع مستشفى كينجز كوليدج دبي، وأخرى لحملة "موفمبر" مع مستشفى برايم خلال نوفمبر المنصرم.

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