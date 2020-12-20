محمد بن راشد: نريد بناء محتوى عربي إيجابي

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

‬أطلق ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، ‬رعاه ‬الله، ‬حساب ‬سموه ‬الرسمي ‬على ‬منصة ‬مقاطع ‬الفيديو ‬القصيرة «‬تيك ‬توك»؛ ‬بهدف ‬تعزيز ‬تواصل ‬سموه ‬مع ‬فئات ‬النشء ‬والشباب، ‬في ‬إضافة ‬نوعية ‬إلى ‬منصات ‬التواصل ‬الاجتماعي ‬الأخرى ‬التي ‬يتفاعل ‬من ‬خلالها ‬سموه ‬مع ‬الملايين ‬من ‬متابعيه ‬في ‬الدولة ‬والمنطقة ‬والعالم.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أطلقت اليوم حسابي الرسمي على منصة TikTok للتواصل الاجتماعي.. الأسرع نمواً في العالم والتي تضم أكثر من 800 مليون متابع... نريد أن نكون حيث يكون الناس.. ونريد بناء محتوى عربي إيجابي.. ونريد أن نستمع للشباب ونُسمعهم قصتنا».

ونشر سموه فيديو عبر «تيك توك» عن جهود دولة الإمارات في مواجهة أزمة «كوفيد-19».

وقال سموه: «الفرص تولد من رحم الأزمات وتولد عزيمة التحدي لدى الإنسان».

كما نشر سموه فيديو آخر يتحدث عن النشاط المستمر لحكومة دولة الإمارات في تقديم أفضل الخدمات ومواكبة التطورات العالمية.

وقال سموه: «في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالاً أو أسداً .. عندما تستيقظ من الأفضل أن تبدأ بالركض».

ويشكل الحساب الجديد لصاحب السمو الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم على المنصّة العالمية المتخصصة في المحتوى التفاعلي المصوّر جسراً جديداً للتواصل مع اليافعين والأجيال الصاعدة، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على التواصل مع مختلف الأجيال، ومواكبة تطلعات النشء والشباب، والاستماع لأفكارهم، ومشاركة تجارب ورؤى سموه في كيفية الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص بالطموح والعمل والتفاؤل.

ويسهم الحساب الجديد لسموه في إلهام أجيال المنطقة من مستخدمي منصة «تيك توك»، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري عبر الأجهزة الذكية والمنصات الرقمية لإنتاج وتقديم ونشر محتوى هادف راقٍ بأفكاره ورسائله القيادية الإيجابية وتسليط الضوء على أصحاب الأفكار والإنجازات وإشراك كافة الفئات العمرية في مسارات التنمية والبناء والإبداع وتعزيز جودة الحياة لمجتمعات المنطقة والعالم.

ويقدم الحساب الجديد لسموه مواد متنوعة قيّمة تتفاعل مع تطلعات الشباب وتتبادل الأفكار معهم وتلهمهم وتخاطب اهتمامات جمهور المنصة وخاصة الشباب واليافعين وتتواصل معهم، من خلال نشر مقاطع من مسيرة سموه عبر 50 عاماً في القيادة والإدارة وبناء الأمم، كما سيعرض الحساب مقتطفات من رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي وثّق الكثير منها في مؤلفاته مثل «50 قصة»، و«تأملات في السعادة والإيجابية»، و«ومضات من فكر» و«ومضات من حكمة».

إلى ذلك، سيتضمن محتوى حساب سموه لوحات شعرية ملهمة ومجموعة حكم ومقولات محفّزة للنشء والشباب تحثّ على العزيمة والتفاؤل والشجاعة وتحتفي بأخلاق الفروسية وقيم العطاء والبذل والتسامح والتفاؤل والطموح التي تتشاركها كل الثقافات والحضارات.

ويتابع سموه حالياً أكثر من 22.6 مليون متابع على المنصات المختلفة، إذ كان سموه من أوائل زعماء العالم الذين حرصوا على التواصل المباشر مع الجمهور عبر المنصات الرقمية المختلفة منذ بدايات صعودها وانتشارها واختيار الناس لمنصاتها المختلفة للتواصل بسهولة والتعبير عن أنفسهم وأفكارهم وأحلامهم وإبداعاتهم وعرض أهم محطات حياتهم اليومية ونجاحاتهم الشخصية.

ويوظف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حسابات سموه الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي في طرح الأفكار الخلاقة المبدعة، والكشف عن المبادرات والمشاريع الجديدة والخطوات التنموية والتطويرية للدولة، حيث تعد حسابات سموه على وسائل التواصل الاجتماعي نموذجاً ملهماً للتواصل الحي والتفاعل الإيجابي بين القيادة والشعب، ومثالاً واضحاً لكيفية تسخير تقنيات التواصل الحديثة لنشر الإيجابية والارتقاء بمفاهيم العطاء والحوار.

ويحرص سموه على التواصل والتفاعل المباشر مع متابعيه، ويشكل الحساب الجديد على منصة «تيك توك» مدخلاً لتعريف فئات كبيرة من الشباب وصغار السن، الذين تتوافق أعمارهم مع الفئات المستهدفة للعديد من المبادرات النوعية التي يطلقها ويرعاها سموه في مجال العمل الإنساني والمجتمعي، بما يبث فيهم الأمل والإيجابية، ويغرس قيم الاجتهاد والجد والإيمان بالذات والقدرات لديهم وفي محيطهم الأوسع.

ويتواصل صاحب السمو من خلال الحساب الجديد مع شرائح أوسع من جيل الشباب واليافعين الذين يشكلون القطاع الأساسي من جمهور أبرز مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مثل «تحدي القراءة العربي» الذي يحفز الملايين من الطلاب العرب ومتعلمي العربية على القراءة والمطالعة والتحصيل المعرفي الذاتي والمستمر، ومبادرة «صنّاع الأمل» التي تحتفي بأبطاله ممن يغرسون الإنجاز والإبداع والابتسامة حول العالم، و«تحدي مليون مبرمج عربي» الذي يمكّن الشباب من توظيف التكنولوجيا في تصميم الحلول المبتكرة وتمكين مجتمعاتهم والاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي، ومنصة «مدرسة» التي توفر المحتوى الرقمي المتقدم باللغة العربية لكافة المراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى الثانوية وتجعله في متناول 60 مليون طفل وطالب حول العالم، وغيرها من المبادرات التي يستفيد منها منذ إطلاقها عشرات الملايين داخل الوطن العربي وخارجه.

كما أصبحت حسابات سموه الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي منصات للتواصل المباشر مع الناس واستشارتهم في السياسات والقرارات، وإطلاعهم على آخر المستجدات بكل شفافية، ومشاركة متابعيه من أنحاء العالم نشاطاتهم وأفراحهم وأحزانهم، مستخدماً عدة لغات في حساباته. فبالإضافة إلى «العربية»، يخاطب سموه متابعيه أيضاً بالإنجليزية والصينية والهندية والأوردية ولغة الملايو.

وسينشر حساب سموه الرسمي على «تيك توك» مقاطع فيديو ملهمة تركز على تحفيز الشباب نحو تبنّي محتوى غني وملهم ليكون بمثابة حافز لشباب المنطقة، بهدف ترسيخ قيم الخير والعطاء، ومحاربة الإحباط والتشاؤم وتحييد دعوات الانعزال والانغلاق والتقوقع، وترسيخ عمل الخير وصنع الأمل وتعزيز الإيجابية والتفاؤل، وتحسين أنماط العيش في مجتمعاتهم.

ويشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعد من بين أكثر قادة العالم متابعةً وتأثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحظى التغريدات والمنشورات والصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها الحسابات الرسمية لسموه بتفاعل قياسي من المستخدمين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة بلغ عدد متابعي سموه في منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 22.6 مليون متابع، منهم ما يزيد على 10 ملايين 400 ألف متابع في «تويتر»، و5 ملايين و400 ألف في «إنستغرام»، و3 ملايين و800 ألف في «فيسبوك»، و2 مليون و400 ألف في «لينكدإن»، لتترسخ بذلك مكانة سموه البارزة ضمن أكثر قادة العالم متابعةً وتأثيراً.

ويمكن للأشخاص استخدام المنصة، التي تسجل إحدى أعلى نسب المشاركة عالمياً، بأكثر من 800 مليون مستخدم نشط شهرياً بسهولة، ومشاركة ما يصنعونه من محتوى رقمي، على أوسع نطاق‏‭ ‬وهو ‬ما ‬يجعل «‬تيك ‬توك» ‬منصة ‬مثالية ‬للعديد ‬من ‬المشاريع ‬التي ‬تطلقها «‬مبادرات ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬العالمية»‬.