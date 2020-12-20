المديرة التنفيذية لـ«الشراكة العالمية من أجل التعليم» لـ«الاتحاد»: 100 مليون دولار من الإمارات لاستمرار تعليم الطلبة الأكثر «تهميشاً» خلال «كورونا»

سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أكدت أليس أولبرايت المديرة التنفيذية لـ«الشراكة العالمية من أجل التعليم» (GPE)، أن الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً متزايد الأهمية فيما يتعلق بالتعليم في المنطقة وعلى المستوى العالمي، لافتة إلى أن مساهمة حكومة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار أميركي لصالح (GPE) قد ساعدت في استمرارية التعليم لفئة الطلبة الأكثر ضعفاً في الدول منخفضة الدخل، خصوصاً خلال فترة «كورونا» التي أحدثت برأيها أكبر اضطراب للتعليم شهده العالم على الإطلاق. وأشارت ألبرايت في حوار مع «الاتحاد»، على هامش مؤتمر RewiredX الافتراضي تحضيراً للقمة العالمية RewirEd التي ستعقد في «إكسبو» 2021، أن الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً متزايد الأهمية فيما يتعلق بالتعليم في المنطقة وعلى المستوى العالمي. وقد ساعدت مساهمة حكومة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار أميركي إلى جانب مساهمات «دبي العطاء» ملايين الأطفال الصغار في الوصول إلى تعليم جيد. كما تساعد مبادرات مثل RewirEdX على تحفيز التقدّم عالمياً في جهود التعليم، لضمان مستقبل مزدهر ومستدام ومبتكر للجميع. كما أن مقعد دولة الإمارات العربية المتحدة في مجلس إدارة GPE يمكّن الدولة من المشاركة في تشكيل النقاش العالمي ومستقبل التعليم. ويساعد التمويل من الجهات المانحة، مثل الإمارات العربية المتحدة «الشراكة العالمية للتعليم» في دعم البلدان منخفضة الدخل لدفع التحول على نطاق واسع، وإلحاق الفتيات والفتيان الأكثر ضعفاً في المدارس، وتحسين التدريس والتعلم، وبناء أنظمة تعليمية مرنة قادرة على تحمل الصدمات والتكيف مع التحديات الجديدة.

وقد ساعد هذا التمويل GPE على تقديم منح بقيمة 509 ملايين دولار أميركي لدعم استجابة البلدان منخفضة الدخل للوباء، وضمان استمرار تعليم الأطفال خلال فترة إغلاق المدارس.

وأكدت أن التمويل العاجل بقيمة نصف مليار دولار يجعل من «GPE» أكبر مزوّد للأموال المخصصة للتعليم حصراً ضمن الاستجابة العالمية لفيروس كورونا.

وعن تأثير جائحة «كورونا» على إمكانية تمويل التعليم من قبل الشركاء المعتادين والحكومات، قالت ألبرايت، إن الجائحة تسببت في إحداث أكبر اضطراب على الإطلاق شهده التعليم على مستوى العالم. وتعد البلدان ذات الدخل المنخفض هي الأكثر تضرراً، إذ سيؤدي التباطؤ المتوقع في النمو العالمي إلى خفض ميزانيات التعليم في جميع أنحاء العالم؛ لأنه مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن تتعرض الميزانيات المخصصة للتعليم للخطر.

وبعد أن أبرزت أهمية التعليم عن بُعد باستخدام التكنولوجيا خلال «كورونا»، مدى نفع الحلول الإلكترونية والرقمية في الدول الفقيرة، أشارت أولبرايت إلى أن العديد من الحكومات استخدمت التقنيات الرقمية لمواصلة التعلم، بينما تظل المدارس مغلقة. لكن في العديد من البلدان الشريكة لـGPE، فإن ذلك ليس خياراً. ففي أفريقيا جنوب الصحراء، 18 في المئة فقط من الأسر لديها اتصال بالإنترنت، الأمر الذي يشكّل تحدياً كبيراً لتلك البلدان.

ولفتت إلى أن هناك أيضاً فكرة خاطئة مفادها أن التكنولوجيا يمكن أن تحلّ محل المعلمين، وهو أمر غير دقيق. ولكن مع التدريب المناسب وإمكانات الاتصال، تصبح التكنولوجيا أداة قوية لتعزيز تجربة تعلم الأطفال.

أليس أولبرايت

وقالت: إنه من خلال تمويلنا لمكافحة تأثيرات «كوفيد 19» على التعليم بقيمة 500 مليون دولار أميركي، تمّ دعم الحكومات لتطبيق خيارات منخفضة التقنية وأخرى غير تقنية، مثل البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وكذلك مجموعات التعلم المنزلية الورقية. كما تمّ تدريب المعلمين على استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات مع طلابهم؛ بهدف ضمان الوصول إلى الطلاب الأكثر ضعفاً، والتأكد من حصولهم على فرصة لمواصلة التعلم.

وأشارت إلى أنه خلال مؤتمر RewiredX، فإن العديد من الشركاء دفعوا إلى الأمام جدول أعمال الاتصال الرقمي الذي تزداد الحاجة إليه. ويمكن أن تساعد (GPE) في ربط هذه المبادرات بما هو مطلوب في البلدان الشريكة من خلال مطابقة الاحتياجات والبنية التحتية وقدرة النظام المدرسي للبلد مع أفضل الفرص المتاحة.

وشرحت ألبرايت أنه في عام 2021، ستستضيف (GPE) مؤتمر RewirEd لتجديد الموارد المالية، والتمكن من الاستمرار في مساعدة الأطفال في البلدان ذات الدخل المنخفض للحصول على التعليم الذي يحتاجون إليه ويستحقونه. وتطلب (GPE) من قادة العالم المشاركة في حملة «ارفع يدك» من أجل التعليم، والالتزام بما لا يقل عن 5 مليارات دولار، الذي سيساعد في تمويل 87 حكومة من الدول الشريكة على تغيير أنظمتها التعليمية، وتمكين 175 مليون طفل من التعلم.

ومن أكبر التحديات التي تواجهها (GPE)، ضمان إعطاء الحكومات الأولوية للتعليم - سياسياً ومالياً، لافتة إلى أن التعليم هو أحد أذكى الاستثمارات التي يمكن لأي بلد أن يقوم بها، خصوصاً تعليم الفتيات، كما أن ذلك له تأثير مضاعف على أهداف التنمية الأخرى. فالاستثمار في التعليم أساسي لبناء مستقبل أفضل من خلال الحدّ من عدم المساواة والفقر، ومكافحة العنف والتطرف، وتعزيز الرخاء الاقتصادي.

وأكدت أنه بسبب «كوفيد- 19»، يتعرض عشرات الملايين من الأطفال لخطر التسرب من المدرسة إلى الأبد. فالفتيات على وجه الخصوص معرضات لخطر الزواج المبكر، كما أن عمل الأطفال يمنعهم من البقاء في المدرسة.

قمة RewirEd في «إكسبو»

RewirEd قمة تعليمية عالمية تمتد على مدار 3 أيام تجمع بين الأطراف الفاعلة الرئيسيين من جميع أنحاء العالم للتصدي بشكل جماعي لتحديات التعليم من خلال استكشاف مناهج جديدة تماماً، بالإضافة إلى تقديم فرصة فريدة للمشاركين للاتفاق على رؤية مشتركة، وإجراءات ملموسة.

ستعقد القمة في الفترة ما بين 12 إلى 14 ديسمبر2021 في مركز دبي للمعارض الذي يقع في موقع «إكسبو 2020 دبي» في إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة. وسيجمع أكثر من 2000 مشارك، وتدعمه الحكومات والأطراف الفاعلة في التعليم العالمي والشركاء الاستراتيجيون والقطاع الخاص. ومن خلال عدد من جلسات النقاش رفيعة المستوى، وورش العمل الفنية، والمحاضرات بأسلوب مبتكر، وجلسات التواصل. وتدعو RewirEd المشاركين إلى إعادة التفكير في التعليم واستكشاف أساليب جديدة للتغلب على التحديات العالمية، كما ستتيح لهم فرصة فريدة للاتفاق على رؤية مشتركة وخطة عمل موحدة. وتركز القمة على ثلاث قضايا رئيسية في قطاع التعليم، وهي الشباب ومهاراتهم المستقبلية وتمويل التعليم والابتكار في التعليم.

الشراكة العالمية للتعليم (GPE)

هي التزام مشترك لإنهاء أزمة التعلم في العالم. وتقوم بحشد الشركاء وصناديق التمويل لدعم 76 دولة ذات دخل منخفض لتحديث أنظمتها التعليمية، بحيث يمكن لكل فتاة وفتى الحصول على التعليم الجيد الذي يحتاجون إليه للوصول لإمكاناتهم الكاملة والمساهمة في بناء عالم أفضل.