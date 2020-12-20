تشغيل مسار 2020 لمترو دبي أول يناير المقبل

سيف اليزيد - دبي (وام)

أعلن معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات تشغيل مسار 2020 لمترو دبي الذي يمتد من محطة جبل علي على الخط الأحمر إلى محطة «إكسبو 2020» في الأول من يناير 2021 عبر أربع محطات هي جبل علي/‏‏‏‏ محطة انتقالية مع الخط الأحمر/‏‏‏‏ والحدائق وديسكفري جاردنز والفرجان وسيكون افتتاح المحطات الثلاث الأخرى لاحقاً.

وقال إن هيئة الطرق والمواصلات تستقبل العام الجديد بتشغيل مسار 2020 لمترو دبي الذي يخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية يقدر تعدادها بأكثر من 270 ألف نسمة وتضم مناطق الحدائق وديسكفري جاردنز والفرجان وعقارات جميرا للجولف ومجمع دبي للاستثمار إلى جانب موقع معرض «إكسبو»، مشيراً إلى أن اختيار المحطات التي سيكون تشغيلها في يناير المقبل جاء بناء على عدد من المعايير، أهمها الكثافة السكانية في المنطقة التي تخدمها كل محطة لتوفير الراحة لسكان المناطق القريبة منها وعدد الركاب المتوقع لكل محطة وتوفر الأنشطة التجارية في المنطقة التي تخدمها كل محطة وارتباطها بوسائل المواصلات الأخرى مثل الحافلات.

وأكد الطاير أن افتتاح مسار 2020 أمام الجمهور يأتي بعد إتمام جميع الاختبارات والتجارب التشغيلية التي نفذت على أربع مراحل هي «الاختبار الساكن» لعربات القطار والأنظمة و«الاختبار المتحرك» على المسار، وتكون دون ركاب ثم الاختبارات التشغيلية التجريبية وجرى فيها إثبات كفاءة أداء النظام بأكمله/‏‏‏‏System Reliability/‏‏‏‏ والتأكد من مدى استقرار الأنظمة التشغيلية/‏‏‏‏System Stability/‏‏‏‏ ورابعاً التجارب التشغيلية، وكانت من قبل مشغل خدمة القطارات للتحقق من جاهزية المشغل قبل البدء بالتشغيل الفعلي للخدمة.

وأضاف: «ستنطلق أولى رحلات المترو من محطة جبل علي إلى محطة الفرجان والعكس في الأيام من السبت إلى الأربعاء في الساعة الخامسة صباحاً وآخر رحلة في الساعة 12:00 ليلاً فيما تنطلق الرحلة الأولى يوم الخميس في الساعة الخامسة صباحاً والرحلة الأخيرة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أما يوم الجمعة فتبدأ الرحلة الأولى في الساعة العاشرة صباحاً، وستكون الرحلة الأخيرة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وتستغرق الرحلة بين محطة جبل علي ومحطة الفرجان قرابة ست دقائق»، مشيراً إلى أن زمن التقاطر بين القطارات سيكون كل 10 دقائق بمعدل 6 قطارات في الساعة الواحدة وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 4176 راكباً في الساعة في كل اتجاه.

وأوضح معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن «الهيئة» خصصت 19 حافلة مواصلات تعمل على المحطات الأربع لتسهيل وصول الركاب من وإلى محطات المترو حيث خصصت عدد خطين لحافلات النقل العام في محطة الحدائق وخطين في محطة ديسكفري جاردنز وخطين في محطة الفرجان، كما ستتوفر خدمة مركبات الأجرة في المحطات المشغلة.