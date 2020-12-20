«حمدان بن راشد للموهبة والابتكار» ينظم «اليوم المفتوح لرعاية الطلبة الموهوبين»

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دبي (الاتحاد)

نظم مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار التابع لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز «اليوم المفتوح لرعاية الطلبة الموهوبين» في إطار العمل على مواصلة تقديم كافة السبل والممكنات لتأهيل الطلبة الموهوبين وتنمية شخصياتهم من كافة الجوانب.

ويأتي تنظيم اليوم المفتوح عن بعد في ظل ظروف انتشار جائحة «كورونا» (كوفيد -19)، وعدم تمكن الطلبة من حضور مختلف الفعاليات والبرامج داخل مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، حيث قدم اليوم المفتوح مجموعة من الأنشطة والفعاليات الافتراضية، بما يتناسب مع ميولهم الإبداعية.

وقال الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «تولي المؤسسة ممثلة في مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار في رفد منظومة التعليم من خلال تمكين الطلبة الموهوبين في كل الأوقات والظروف حرصاً منَا على خلق جيل جديد من الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات».