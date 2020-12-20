الامارات | اعتماد العطلات الرسمية للقطاعَيْن الحكومي والخاص لعامَيْ 2021 - 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد العطلات الرسمية للقطاعَيْن الحكومي والخاص لعامَيْ 2021 - 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و2022.

يأتي القرار في إطار تنظيم سير العمل في القطاعين الحكومي والخاص والتوازن وضمان استمراريته مع القطاعات كافة، حيث يستهدف القرار تمكين كل الأفراد العاملين في مختلف القطاعات والأسر المواطنة والمقيمة من التخطيط المسبق للعطلات وتنظيم أنشطتهم، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وتتضمن العطلات الرسمية للقطاع الحكومي والخاص لعام 2021: 1 يناير 2021 عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية، و29 رمضان وحتى 3 شوال 1442 عطلة بمناسبة عيد الفطر، و9 ذي الحجة 1442 عطلة بمناسبة وقفة عرفة، و10 - 11 - 12 ذي الحجة 1442 عطلة بمناسبة عيد الأضحى، و1 محرم 1443 عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية (على أن يتم ترحيلها إلى 12 أغسطس 2021).

كما تضمنت أن يكون 12 ربيع الأول 1443 عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف (على أن يتم ترحيلها إلى 21 أكتوبر 2021)، و1 ديسمبر 2021 عطلة مرحّلة بمناسبة يوم الشهيد، و2-3 ديسمبر 2021 عطلة بمناسبة اليوم الوطني.

كما تتضمن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2022: 1 يناير 2022 عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية، و29 رمضان وحتى 3 شوال 1443 عطلة بمناسبة عيد الفطر، و9 ذي الحجة 1443 عطلة بمناسبة وقفة عرفة، و10-11 -12 ذي الحجة 1443 عطلة بمناسبة عيد الأضحى، و30 يوليو 2022 عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية 1444، و8 أكتوبر 2022 عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف، و1 ديسمبر 2022 عطلة مرحّلة بمناسبة يوم الشهيد، و2-3 ديسمبر 2022 عطلة بمناسبة اليوم الوطني.

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