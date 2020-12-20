الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشي

طالب قراء يستخدمون الطرق الجبلية في مدينة خورفكان بإلزام ممارسي رياضة المشي على طرفي هذه الطرق بارتداء سترة عاكسة لسلامتهم، وتفادي حوادث الدهس، نظراً إلى وجود انحناءات شديدة على هذه الطرق، تحجب الرؤية لمسافات بعيدة.

تباعد

طالب مرتادو شاطئ الفجيرة بتحديد مناطق مخصصة لجلوس الأسر ومرتادي الشواطئ، بطريقة تمكنهم من التباعد الاجتماعي، نظراً إلى الازدحام الشديد الذي يشهده الشاطئ بسبب الأجواء المعتدلة، خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تفعيل

أفادت قارئة بأنها لم تتمكن من تفعيل بطاقة «سمارت موني»، الصادرة من بنك أبوظبي الإسلامي، رغم مرور أكثر من شهر على إصدارها، ورغم العديد من الاتصالات بخدمة العملاء.

كهرباء

لاحظ مقيمون في بعض الإمارات الشمالية ارتفاعاً في قيمة فواتير الكهرباء خلال الفترة الماضية، في حين يصعب الحصول على تفسير لهذه الزيادة من الجهة المعنية.

زحام

تتسبب أعمال الصيانة أسفل جسري الراشدية وغلفا، في شارع الشيخ خليفة بن زايد بعجمان، في ازدحام شديد بالحركة المرورية عند إشارات المرور.

نفايات

لاحظ سكان في مبانٍ متعددة الطوابق، أن غرف النفايات، تتحول أحياناً إلى مكاره صحية، بسبب ترك العديد من السكان أكياس النفايات على الأرض وعدم إلقائها في الفتحة المخصصة، ما يؤدي إلى انتشار روائح مزعجة، فضلاً عن تشكّل بيئة مناسبة للحشرات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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