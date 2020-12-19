الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح "الاثنين" على بعض المناطق الداخلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خاصة على البحر.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطربا، ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط.

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