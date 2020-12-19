الامارات | أكثر من مليون مشاهدة لأول فيديو ينشر على حساب محمد بن راشد في "تيك توك" خلال أقل من 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليون مشاهدة لأول فيديو ينشر على حساب محمد بن راشد في "تيك توك" خلال أقل من 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الفيديو الأول الذي نشره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في حسابه الرسمي على منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، 1.1 مليون مشاهدة خلال الـ24 ساعة الأولى على نشره، فيما سجل أكثر من 92 ألف متابع إعجابهم على الفيديو.

وأرفق سموه الفيديو بعبارة: “في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالاً أو أسداً.. عندما نستيقظ من الأفضل أن تبدأ الركض”.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حساب سموه الرسمي على منصة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك"، بهدف تعزيز تواصل سموه مع فئات النشء والشباب، في إضافة نوعية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى التي يتفاعل من خلالها سموه مع الملايين من متابعيه في الدولة والمنطقة والعالم.

يشار إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعد من بين أكثر قادة العالم متابعةً وتأثيراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحظى التغريدات والمنشورات والصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها الحسابات الرسمية لسموه بتفاعل قياسي من المستخدمين في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة بلغ عدد متابعيه في منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 22.6 مليون متابع منهم ما يزيد على 10 ملايين و400 ألف متابع في «تويتر»، و5 ملايين و400 ألف في «إنستجرام»، و3 ملايين و800 ألف في «فيسبوك»، و2 مليون و400 ألف في «لينكدإن»، لتترسخ بذلك مكانة سموه البارزة ضمن أكثر قادة العالم متابعةً وتأثيراً.

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