الامارات | «صحة» تنقل مركز المسح الوطني في الشارقة إلى طريق الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» تنقل مركز المسح الوطني في الشارقة إلى طريق الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن انتقال مركز المسح الوطني في الشارقة إلى موقعه الجديد على طريق الإمارات (العابر سابقاً) بالقرب من قاعة البيت متوحد ودائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة.

ويستقبل مركز المسح الوطني في الشارقة الزائرين طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى الثامنة مساءً، ويوفر خدمات المسح من المركبة للكشف عن فيروس (كوفيد-19) سواء عن طريق مسحة الأنف أو من خلال فحص الدم باستخدام تقنية الليزر، إذ يمكن للراغبين في إجراء الفحص حجز موعد عن طريق تطبيق صحة.

يذكر أن مراكز المسح في أبوظبي والعين تعمل من السبت إلى الخميس من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً، كما يستقبل مركزي مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وعشارج في العين الزائرين من 12 ظهراً حتى الثامنة مساءً أيام الجمعة.

وتعمل مراكز المسح في الإمارات الشمالية على مدار سبعة أيام من الساعة 10 صباحاً حتى الثامنة مساءً.

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