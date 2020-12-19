محمد بن راشد: العمل مستمر لحماية لغتنا

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، أن اللغة العربية هوية أصيلة راسخة، وجسر يربطنا بجذورنا وتاريخنا. وأكد سموه استمرار العمل لحماية لغتنا، وأننا نحتاج إلى مبادرات أكثر من احتياجنا إلى محاضرات.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «فيديو» على حساب سموه في «تويتر»، تضمن شرحاً للإنجازات المتعددة والكبيرة التي حققتها منصة «مدرسة» بإنجازها مشروع دروس تعليم لغة «الضاد» بعد عام واحد من إطلاقه، حيث احتوت المنصة على 1000 فيديو لتعليم اللغة العربية، كانت في متناول 50 مليون طالب عربي، وبلغ عدد المشتركين في المنصة أكثر من 2.5 مليون مشترك، وأن أكثر من 83 مليوناً زاروا المنصة، وأن 27 مليون مشاهدة تمت للفيديوهات، ووجد التطبيق الذكي لمنصة مدرسة تفاعلاً كبيراً.

وعلّق صاحب السمو نائب رئيس الدولة بعد نشر سموه «الفيديو» بتغريدة على «تويتر» قائلاً: «العمل مستمر لحماية لغتنا .. نحتاج لمبادرات أكثر من محاضرات ..».