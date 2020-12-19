حاكم الفجيرة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان عبدالله بن حمد الشرقي

سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

أدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ظهر أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي الذي وافته المنية صباح أمس، وذلك في مقبرة الفجيرة.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس المنطقة الحرة بالفجيرة، وأنجال الفقيد، رحمه الله، وعدد من الشيوخ ومديري المؤسسات الحكومية في الفجيرة.

حمد الشرقي خلال صلاة الجنازة على الفقيد

وكان ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، قد نعى المغفور له الشيخ عبد الله بن حمد بن عبد الله الشرقي الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الديوان: « بسم الله الرحمن الرحيم.. (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).. صدق الله العظيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة المغفور له الشيخ عبد الله بن حمد بن عبد الله الشرقي الذي وافته المنية صباح يوم الجمعة 3 جمادى الأولى 1442 هجرية الموافق 18 ديسمبر 2020.

حمد الشرقي خلال تشييع جثمان الفقيد

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أبناء الفقيد وعموم آل الشرقي الكرام مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن ينزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء .. إنا لله وإنا إليه راجعون.