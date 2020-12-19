تتويج الفائزين في شوط «بيرق المحليات» بالظفرة

سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي، ووام (منطقة الظفرة)

توج الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، مساء أمس، الفائزين في شوط «بيرق المحليات» ضمن فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الظفرة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

حضر التتويج معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة وغنام المزروعي رئيس دائرة الموارد البشرية في أدنوك ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة وحمد المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وفارس مكتوم المزروعي نائب مدير دائرة الخدمات في أدنوك، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان منطقة الظفرة وكبار ملاك الإبل وممثلين عن الجهات الراعية والداعمة. وأسفرت النتائج في شوط البيرق 30 للمحليات عن فوز منقية «عزبة الإمارات» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بالمركز الأول للمرة العاشرة على التوالي، فيما جاءت في المركز الثاني إبل الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان وفي المركز الثالث إبل معالي علي سالم بن ونيس الكعبي.

خالد بن سلطان بن زايد والحضور خلال تتويج الفائزين في شوط «بيرق المحليات» (الصور من وام)

وقدم مهرجان الظفرة في هذه الدورة الاستثنائية، التي تأتي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» أكثر من 600 جائزة موزعة على 84 شوطاً ضمن 8 مسابقات تراثية.

وشهد المهرجان أكبر تجمع لملاك الإبل من خلال مزاينة الإبل والتي تضمنت 57 شوطاً خصص لها 486 جائزة موزعة على فئتي المحليات والمجاهيم ضمن 6 فئات عمرية «المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول»، حيث خصص 31 شوطاً لفئة المحليات بمجموع جوائز بلغ 258 جائزة و26 شوطاً لفئة المجاهيم بمجموع جوائز بلغ 228 جائزة. وقد اقتصرت هذه الدورة على المسابقات التراثية وهي مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور وسباق الخيول العربية الأصيلة وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومزاينة السلوقي العربي التراثي ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً.

وواصلت عزبة الإمارات للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان تفوقها في مهرجان الظفرة بعد أن رفعت بيرق المحليات خلال منافسات الشوط الأكبر والأبرز في مزاينة الإبل للمرة العاشرة منذ انطلاق منافسات مهرجان الظفرة، حيث حصدت المركز الأول للدورة 14 بنسبة 88%، متقدمة على إبل الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بنسبة 87% التي حلت في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة، وهو ما يعكس مدى قوة المنافسة وتميز الإبل المشاركة في شوط بيرق الظفرة الذي نجح في أن يرسم مكانته لدى عشاق التراث والمهتمين بمزايين الإبل في منطقة الخليج والوطن العربي بعد أن أصبح أكبر ملتقى للإبل في منطقة الخليج. وتحرص لجنة التحكيم على وضع مواصفات جمالية خاصة تضمن تميز الإبل المشاركة في أشواط المهرجان، ومنها مواصفات وآليات تحكيم شوط البيرق والتي تتمثل في تقييم منقية إبل كل مشارك والبالغة 30 ناقة ضمن ثلاث جولات، حيث يتم منح 500 درجة للجولة الأولى، و400 درجة للجولة الثانية، و300 للجولة الثالثة، وتشمل كل جولة 10 مطايا، بالإضافة إلى آلية التحكيم المعروفة «حد الناقة على الناقة»، وتقييم لجنة التحكيم الخاص بكل ناقة بشكل منفرد.

وكانت منافسات شوط البيرق بدأت قبل انطلاق المهرجان من خلال تخطيط وترتيب وتجهيز للمشاركة في المهرجان عبر الاهتمام المتزايد بالإبل المتميزة ذات المواصفات الجمالية الرائعة التي يحرص عليها مربو وملاك مزايين الإبل، كما سعى أغلب الملاك أيضاً إلى تدعيم عزبهم بإبل متميزة، وهو ما جعل المنافسة قوية قبل أن تعلن لجنة التحكيم قرارها النهائي في بيرق المحليات، حيث انتقل للمرة العاشرة ناموس المركز الأول في بيرق الظفرة إلى عزبة الإمارات للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان بنسبة 88%، فيما احتلت بيرق المركز الثاني إبل الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بنسبة 87%، فيما حصل على بيرق المركز الثالث معالي علي سالم بن ونيس الكعبي بنسبة 70%.

إجراءات احترازية

وفور إعلان النتائج، رفع الفائزون بيرق الظفرة وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان لضمان أمن وسلامة المشاركين والعاملين في موقع المهرجان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة التي قد وضعت آلية متكاملة للعمل عليها خلال المهرجان.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة المنظمة خلال منافسات أشواط مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة منذ انطلاق الدورة 14، وضع مسار لتقديم العديد من الخدمات من خلال السيارات، الاستعلامات والإرشادات، واستخراج بطاقة مشارك، وإجراءات عمليات نقل ملكية المطايا، وفك الحظر، وأداء القسم، وتحديث البيانات وغيرها، حيث يتم التواصل بين المشارك والعاملين عبر مكبرات الصوت وبوجود عازل زجاجي، ويتم قبل الدخول إبراز نتيجة سلبية لفيروس «كوفيد- 19» عبر تطبيق الحصن، وإبراز الهوية الإماراتية، والتأكد من ارتداء الكمامات وفحص درجة الحرارة، كما يمكن الاستفسار عن إجراءات التسجيل في مزاينة الإبل والمسابقات التراثية من خلال أرقام التواصل المعلن عنها في دليل المشاركين لمزاينة الإبل (محليات ومجاهيم)، ودليل المسابقات التراثية، والخاصة بكل مسابقة.

ويبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين تسجيل المطايا المشاركة في مسابقات الأسبوع الثامن بمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة 14، ضمن شوط الجمل شرايا (15) لأبناء القبائل، وشوط الظفرة (6) وشوط المهجنات الأصايل.

منافسات الصقور

استمرت منافسات مسابقة الصيد بالصقور في جذب عشاق تلك الرياضة التراثية من مختلف أنحاء الدولة، حيث انطلقت صباح أمس منافسات شوط التلواح/‏‏‏ جرناس (الجير شاهين + الجير تبع)، على أن تختتم اليوم المنافسات بشوط التلواح/‏‏‏ جرناس (الجير + الجير قرموشة).

وتُعد «الصقور» من أهم الرموز التراثية، ويعتبر الصيد بها من أبرز العادات الثقافية في المنطقة الخليجية، ويحرص الجميع بمختلف الأعمار والفئات والمستويات على اقتنائها.

ونجح مهرجان الظفرة في إحياء الهوايات التراثية التي يحرص عليها الشباب من عشاق التراث، سواء من داخل الدولة أو خارجها، حيث تحرص اللجنة العليا المنظمة على وضع المعايير اللازمة لضمان نشر الهوايات التراثية وفق المعايير البيئية.

وأسفرت نتائج شوط جير شاهين وجير تبع شاهين الفئة العامة عن فوز «ياس» لسالم بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري بالمركز الأول بزمن 15.454 ثانية، وجاء في المركز الثاني «زندان» لصاحبه خالد بن ناصر الهاجري بزمن قدره 15.665 ثانية، وفي المركز الثالث «مشيرف» لصاحبه سالم بن ناصر الهاجري بزمن قدره 15.728 ثانية.