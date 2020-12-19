47 مخالفة وإنذاراً للصحة العامة في أبوظبي

سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

حررت بلدية مدينة أبوظبي، خلال الشهر الماضي 47 مخالفة وإنذاراً، خلال تنفيذ إدارة الصحة العامة 7228 زيارة تفتيشية، استهدفت 8 قطاعات في مدينة أبوظبي وضواحيها.

وكشفت إحصائيات صادرة عن البلدية مؤخراً عن انخفاض عدد المخالفات والإنذارات المحررة الشهر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر، لا سيما وأن حملات التفتيش في أكتوبر خلصت إلى رصد 100 مخالفة وإنذار، فيما شهد نوفمبر رصد 47 مخالفة، وإنذاراً، وهو ما يؤكد التزام المنشآت التي تخضع للتفتيش بالاشتراطات الصحية.

وأوضحت البلدية، أن حملات التفتيش التي تنفذها بشكل متواصل، تهدف إلى التأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية، ونشر الوعي بين فئات المجتمع، ومدى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي، للحفاظ على المظهر العام والصحة العامة.

وشملت حملات التفتيش مراكز التجميل والعناية الشخصية، حيث نفذت البلدية 3932 زيارة تفتيشية في نوفمبر الماضي، للتأكد من استيفائها للمعايير والشروط الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

واستهدفت حملات التفتيش منشآت كي وغسيل الملابس، حيث تم تنفيذ 1151 زيارة، بهدف ضمان التزام جميع منشآت غسيل وكي الملابس بتطبيق الشروط الصحية، وتوعية المنشآت غير الملتزمة منها بالشروط الصحية، ومتابعتها بشكل مستمر، وكذلك توعية العاملين فيها، بضرورة المحافظة على النظافة العامة والالتزام بالقوانين.

ونفذ مفتشو البلدية 990 زيارة استهدفت ورش الإصلاح والصيانة، و521 زيارة استهدفت ورش التفتيش على دورات المياه العامة، و101 زيارة تفتيش على خزانات مياه الشرب، و25 زيارة لأحواض السباحة العامة، و150 زيارة لصالات الألعاب والتسلية.

كما نفذت فرق التفيش 358 زيارة على برادات مياه الشرب العامة، وتم أخذ عينات من المياه لفحصها، والتأكد من خلوها من أي ملوثات تؤثر على صحة المستهلكين، وفي حال كانت هناك أي نتائج تثبت وجود مواد ضارة كالبكتيريا، وغيرها من الملوثات يتم توجيه المتعامل صاحب البراد لتعديل وضع البراد أو تغييره طبقاً للاشتراطات الصحية، مع توعيته بأهم الاشتراطات الواجب توافرها.

وأهابت البلدية بالراغبين في تركيب برادات مياه الشرب العامة، إلى التقيد بالاشتراطات التالية: منع تركيب براد مياه الشرب في الأماكن العامة دون الحصول على موافقة مبدئية، تثبيت براد المياه على قاعدة من الخرسانة بسماكة (10 سم) من سطح الأرض للمحافظة عليه من السقوط، وضع البراد داخل غرفة مخصصة، وتمديد صنابير الماء البارد إلى خارج الغرفة أو المنزل، تزويد براد المياه بفلتر معتمد وتنظيفه واستبداله كلما دعت الحاجة، مراعاة صلاحية صنابير المياه لوقف هدر الماء، وضع ملصق وفقاً لما تقرره البلدية المعنية، يحتوي على بيانات المشغل ورقم الشكاوى.