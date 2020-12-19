4956 زهرة تجمل دواراً في الباهية

سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي) أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، أعمال مشروع تطوير الدوار المقابل لحديقة الباهية، مستخدمة 4956 زهرة متنوعة وبأشكال هندسية وتشكيلات متداخلة فنية، لتشكل في النهاية لوحة فنية متناغمة الألوان، ومتناسقة التصميم.

ومن خلال مركز بلدية الشهامة، تمت إضافة عناصر جمالية للمكان، وزراعة العديد من أنواع الزهور الملونة وفقاً لتصميم هندسي إبداعي جميل.

ويأتي المشروع في إطار خطط بلدية مدينة أبوظبي للارتقاء بالمظهر الحضاري لجميع مكونات البنية التحتية، وإضفاء لمسات جمالية إبداعية، وتشكيلات هندسية وتزيينية على المرافق مما يعطيها مظهراً يساهم في إسعاد السكان، وتحسين المشهد العام، وتناسق أصول البلدية.

وضمن تفاصيل المشروع، فقد تمت زراعة 675 متراً مربعاً من مغطيات التربة، وإلى جانب عمليات التجميل الطبيعي باستخدام الزهور، وتضمن المشروع التجميل الصناعي من خلال تركيب حصى ديكوري تجميلي بمساحة (620 متراً مربعاً) مع فواصل خرسانية كأعمال تجميل صلبة. وبلغت المساحة الإجمالية لمنطقة الدوار التي تم تجميلها بالأصول الزراعية والصلبة 1,765 متراً مربعاً.

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