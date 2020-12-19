الامارات | أداء صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن أداء صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت جميع مساجد ومصليات الدولة، أمس، صلاة الاستسقاء، التي أداها المصلون بمشاركة واسعة في جميع المدن والأحياء، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، تلبية لتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإقامة صلاة الاستسقاء.

ودعا الخطباء المصلين إلى الإكثار من التوبة والاستغفار والابتهال، والرجوع إلى الله سبحانه، لينعم بفضله وإحسانه بالغيث المدرار على أنحاء البلاد.

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