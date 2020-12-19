الامارات | ميكروسكوب.. «التربية» تحدّد 14 إجراءً لتتبّع أداء الطلبة إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. «التربية» تحدّد 14 إجراءً لتتبّع أداء الطلبة إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم 14 إجراءً لتتبّع أداء الطلبة إلكترونياً، وذلك في إطار مخرجات أداء الطلبة للعام الدراسي الجاري، ومنها نتائج الطلبة حسب الناتج التعليمي، ومقارنة تقدم أداء الطالب في المادة مع العام الدراسي السابق، ومقارنة درجته في الامتحان الختامي مع درجة التقييم التكويني، حيث تتم مقارنة نسبة النجاح في الاختبار الإلكتروني والورقي على مستوى المادة والصف، إضافة إلى ترتيب أعلى المواد في الرسوب حسب المادة والصف، ونسبة الطلبة الذين حصلوا على تقييم أداء (C)، ونسبة الطلبة المرفعين في الصف الواحد.

ولفتت الوزارة في دليل معايير التقييم الوطنية، الذي اعتمدته، أخيراً، إلى أن رصد الدرجة للامتحان الإلكتروني يتم مركزياً من خلال الترحيل التلقائي بين نظامي الاختبارات والرصد، إضافة إلى رصد درجات التقييم التكويني الذي يؤديه المعلم يدوياً.

وحول آلية احتساب درجات الطلبة في صفوف الحلقة الثالثة، أوضح الدليل أنها تعتمد على جزأين، الأول، التراكمي حسب المواد الدراسية في الحلقة نفسها، إذ يعتمد على تجميع أجزاء من وزن المادة في كل صف دراسي من صفوف الحلقة ليشكل درجة المادة في الصف 12، والجزء الثاني يكون تراكمياً حسب النقاط لمواد المجموعة (B)، حيث يعتمد على تحويل الدرجة من 100 إلى نقاط تعكس سلّم التقييم.

ودعت إدارة التقييم والامتحانات في الوزارة، في تعميم أصدرته، أخيراً، الطلبة الذين تظهر لديهم علامة نجمتين (**) في نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، التي أداها الطلبة خلال الشهر الجاري، فإنه يتوجب عليهم الالتحاق ببرنامج «تمكين» على منصات الوزارة التعليمية، خلال فترة إجازة الشتاء، مشيرةً إلى أن المنصات ستكون متاحة بداية من يوم غد، وتستمر حتى 31 من الشهر الجاري، للتركيز على مهارات التعلم الأساسية لدى الطلبة في مواد المجموعة (A)، بهدف تحسين درجة الطالب التجميعية في نهاية العام الدراسي، ومن ثم فإن دخول المنصات خلال مدة إجازة الشتاء سيكون إلزامياً لجميع الطلبة الذين حصلوا على علامة نجمتين، في أي مادة، فيما يكون للطلبة الآخرين اختيارياً.

وأكدت إدارة التقييم والامتحانات في الوزارة، في تعميم وزعته أخيراً، على الإدارات المدرسية، على مراقبة دخول الطلبة إلى المنصات مركزياً، وأرفقت مع التعميم تفاصيل المنصة التعليمية وكل مادة دراسية والصفوف.

وأفادت الإدارة في تعميمها بأن تطبيق «الامتحان التعويضي، سيكون إلكترونياً، خلال الفترة من 10 وحتى 14 من يناير المقبل، لافتةً إلى أن الامتحان التعويضي سيشمل مواد المجموعة (A) كافة، ويطبق على الصفوف من الأول حتى الثاني عشر، فيما سيتم تعميم آلية التطبيق وجداول الامتحان على المدارس والطلبة لاحقاً.

وقسمت الإدارة فئات الامتحان إلى أربعة أقسام، هي: يكون إلزامياً لجميع الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول، ويكون إلزامياً لجميع الطلبة الذين واجهوا أعطالاً تقنية ولم يتمكنوا من تنفيذ أو إنهاء الامتحان الأساسي، ويكون إلزامياً لطلبة الصف الـ11 للمسارين العام والتطبيقي لامتحان الكتابة في مادة اللغة الإنجليزية، فيما يكون اختيارياً للطلبة الراغبين في تحسين الدرجة لمادتي الرياضيات ومواد العلوم في جميع الصفوف.

ولفتت الإدارة إلى أنه سيُعمم على أولياء أمور الطلبة بأنه عند إعلان النتائج على بوابة الطالب، وفي حال ظهور رمز نجمتين (**) لدى الطالب، فإنه يجب عليه الالتحاق ببرنامج «تمكين» عن طريق المنصات التعليمية.

من جهة أخرى، أوضح دليل معايير التقييم الوطنية الذي اعتمدته الوزارة أخيراً، أنها سترصد درجة للامتحان الإلكتروني مركزياً في «نظام المنهل»، من خلال الترحيل التلقائي بين نظامي «الاختبارات» و«الرصد»، وأما درجات الاختبار التكويني فيعمل المعلم على رصدها يدوياً، وبالنسبة لـ«مقرر الامتحان» فيشمل امتحان الفصل الدراسي نفسه للصفوف من الأول إلى الرابع، وذلك للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في امتحانات الفصل الدراسي الأول، أما امتحانات الفصل الدراسي الثالث للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر فيشمل مقررات الفصلين الثاني والثالث.

وأنهى طلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والتي أداها طلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر (عن بُعد)، فيما أدى طلبة الصف الثاني عشر الامتحانات في المدارس، إلكترونياً.

إجازة الشتاء

أفاد دليل معايير التقييم الوطنية، الذي اعتمده قطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أخيراً، بأن إجازة الفصل الدراسي الأول للطلبة (إجازة الشتاء)، انطلقت يوم 13 ديسمبر الجاري، فيما يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني في الثالث من يناير 2021.

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