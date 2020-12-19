الامارات | إغلاق 3 صيدليات ومخالفة 8 في دبا الفجيرة خلال العام الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 صيدليات ومخالفة 8 في دبا الفجيرة خلال العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبا الفجيرة ثلاث صيدليات، وخالفت ثماني خلال العام الجاري، لرفعها أسعار المعقمات، وعدم التزامها بالتعاميم الصادرة عن البلدية بشأن الإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع من فيروس كورونا، إضافة إلى بيعها مواد منتهية الصلاحية من المواد الغذائية والتجميلية.

وسجلت تسع مخالفات على المغاسل والمصابغ، تمثل معظمها في عدم وجود أو تجديد البطاقات الصحية للعمال، وممارسة نشاط غير مذكور في الرخصة.

وأكد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، عدم التهاون في تطبيق القوانين على المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أن إدارة الخدمات العامة والبيئة نفذت 185 زيارة على الصيدليات، إلى جانب 201 زيارة على المغاسل خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري، حيث تم رصد مخالفات في النظافة العامة ونظافة المواد الغذائية والتجميلية، إضافة إلى مصادرة مواد منتهية الصلاحية من المواد الغذائية والتجميلية.

وذكر اليماحي أن الحملات التي يجريها قسم الرقابة والصحة تعكس حرص البلدية على تحقيق التوازن المثالي في المحافظة على حقوق المستهلك، وعدم التلاعب في الأسعار، إذ نفذت الدائرة حملات تفتيشية بمختلف المناطق بمدينة دبا الفجيرة، شملت الأنشطة التجارية، نتج عنها العديد من المخالفات التي تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتعهد المقدم للبلدية أو بالتعليمات والضوابط الصادرة عنها، ورفع الأسعار، وغيرها.

وتحرص البلدية على إجراء وتنفيذ الحملات التفتيشية دورياً ومتواصلاً ومفاجئاً طوال العام، لنشر التوعية بين العاملين، وتعريفهم بضرورة تطبيق الإرشادات والقوانين، بما يحافظ على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع، إضافة إلى حملات التوعية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهيب البلدية بجمهورها الكريم ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الاتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة للتواصل، ومنها الاتصال المباشر من خلال مكتب الطوارئ (092043333).

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