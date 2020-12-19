الامارات | استشارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 ديسمبر 2020

■ما أثر الأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة أو الإدانة في الدعاوى المرتبطة بها أمام المحاكم المدنية؟

■■من المقرر في أحكام محكمة التمييز إعمالاً لنص المادة 50 من قانون الإثبات، والمادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية، أن للحكم الصادر في الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة حجية أمام المحاكم المدنية في ما فصل فيه فصلاً ضرورياً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك في الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. وتثبت هذه الحجية بالبراءة سواء كان الحكم بالبراءة لانتفاء التهمة أو لعدم كفاية الأدلة بحيث إذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه المسائل بحكم بات، فإن المحكمة المدنية تتقيد بها في الدعوى المدنية المتصلة بها، ويمتنع عليها وعلى الخصوم إعادة البحث فيها لما قد يترتب على غير ذلك من قضاء يخالف الحجية التي حازها الحكم الجزائي. بمعنى أنه بإمكان الطرف المستفيد من الحكم الجزائي البات الصادر بالبراءة أو الإدانة وتوجد دعوى مدنية مرتبطة به أن يتقدم بصورة رسمية عن الحكم وشهادة بنهائية الحكم الجزائي للمحكمة المدنية التي تنظر الدعوى لكي يتم العمل بمقتضاه.

للحكم الصادر في الدعوى الجزائية بالبراءة أو الإدانة حجية أمام المحاكم المدنية.

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