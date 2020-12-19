الامارات | 1284 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و765 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1284 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و765 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 144 ألفاً و602 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 1284 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 191 ألفاً و150 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 630 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 765 حالة جديدة، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 167 ألفاً و306 حالات.

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