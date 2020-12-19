الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأن استراتيجية التعليم العالي 2030 التي أطلقتها، أخيراً، تهدف إلى بناء وتحقيق أعلى معايير التعليم العلمي والمهني لخدمة الأجيال المقبلة في دولة الإمارات، وذلك من خلال تزويد الأجيال المقبلة بالمهارات الفنية والعملية اللازمة لدفع الاقتصاد في كل من القطاعين العام والخاص، وإعداد جيل من المهنيين الإماراتيين للحفاظ على النمو في القطاعات الحيوية، مثل المعرفة والاقتصاد وريادة الأعمال والتنمية الشاملة لسوق العمل في الإمارات العربية المتحدة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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