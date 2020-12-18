الامارات | الإمارات الأولى أوسطياً.. ومن الأفضل عالمياً في مواجهة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى أوسطياً.. ومن الأفضل عالمياً في مواجهة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط والـ14 عالمياً في قائمة أفضل تعامل لقيادة الدول خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالمية .وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة الذي اصدرته "براند فايننس" من بريطانيا.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة على "تويتر"،قال فيها "وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في ١٠٥ دولة حول العالم..جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وال١٤ عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد..كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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