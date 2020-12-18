محمد بن راشد يشيد بدور أبناء الجالية الباكستانية بالدولة

سيف اليزيد - دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في دبي ظهر أمس، معالي مخدوم شاه قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الذي نقل إلى سموه رسالة من دولة عمران خان رئيس وزراء باكستان تضمنت تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشكر إلى قيادة وحكومة دولة الإمارات على المعاملة الطيبة والرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية الباكستانية في الدولة، إلى جانب سبل تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، بما يعود بالخير على شعبيهما.

محمد بن راشد في حديث مع وزير خارجية باكستان

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدور أبناء الجالية الباكستانية في الدولة الذين يعملون في كافة القطاعات التنموية، ومساهمتهم الفعالة في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها بلادنا.

ومن ناحية أخرى، أشاد وزير الخارجية الباكستاني خلال اللقاء بالإجراءات الوقائية التي تطبقها دولة الإمارات للحد من انتشار وباء كورونا في المجتمع، ما ساهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الجائحة السلبية على الصحة العامة والاقتصاد والسياحة وحركة المواصلات.

مكتوم بن محمد وأحمد بن سعيد وأحمد بن محمد ومحمد القرقاوي وخليفة سليمان

حضر اللقاء، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات،

وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وحمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى باكستان، وأحمد أمجد علي القنصل العام الباكستاني في دبي.