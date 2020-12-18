محمد بن زايد يُعين وكيلاً لدائرة الثقافة والسياحة

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سعود عبدالعزيز الحوسني وكيلاً لدائرة الثقافة والسياحة. سعود عبدالعزيز الحوسني

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