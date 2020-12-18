«أكاديمية أبوظبي» و«زايد العليا» تتعاونان لتدريب أصحاب الهمم

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية، عن إطلاقها ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف أصحاب الهمم من موظفي حكومة أبوظبي، بدءاً من برنامج «ميثاق العمل الحكومي»، والذي جرى إطلاقه بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذلك خلال الفترة من 14 - 28 ديسمبر الجاري، في مبادرة فريدة من نوعها، تهدف لترسيخ ثقافة العمل الإيجابي، وتزويد المشاركين بالمهارات الوظيفية التي من شأنها تمكينهم في بيئة العمل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأكاديمية لدعم الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم 2020-2024 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف جعل الإمارة دامجة ومهيأة وممكنة لأصحاب الهمم في مختلف المجالات.

وقدمت الأكاديمية منذ إطلاق المبادرة ورشاً ودورات تدريبية، منها الافتراضي الذي عقد لأصحاب الهمم من الصم أيام 14، و21 و28 ديسمبر الجاري. كما عقدت ورشاً تدريبية في مقر الأكاديمية بأبوظبي لأصحاب البصيرة، بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، حيث تم توفير المحتوى الخاص بالبرنامج بلغة برايل مع تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.

وأشاد عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة بجهود الأكاديمية والمسؤولين عن برنامج «ميثاق العمل الحكومي» على تنظيم الورشة الأولى لفئة المكفوفين وضعاف البصر من موظفي حكومة أبوطبي، وكوادر المؤسسة، لتطوير والارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم الإدارية والقيادية، تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة والأكاديمية، بهدف تصميم برامج تدريبية لأصحاب الهمم من شأنها تسريع عملية الدمج الشامل لهذه الفئة المهمة.

وقال إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعلى رأسها سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، تقدر عالياً الدور الذي تلعبه أكاديمية أبوظبي الحكومية لتقديم برامج تدريبية عالية المستوى للموظفين في القطاع الحكومي بهدف خدمة أصحاب الهمم..

وأعرب عن سعادته بالتحاق عدد من كوادر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ذوي التحديات البصرية في برنامج «ميثاق العمل الحكومي»، وتمنى لهم تحقيق أكبر استفادة من المشاركة في تلك الورشة التي تنطلق اليوم، لاسيما أن مؤسسة زايد العليا قامت بدعم البرنامج من خلال ترجمة المحتوى التعليمي الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي الحكومية، ومنها بنود ميثاق العمل الحكومي، والمبادئ الأساسية لقواعد السلوك بطريقة برايل للمكفوفين حتى يتمكن ذوو التحديات البصرية من قراءتها.

وأكد أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تسعى لتحقيق التميز في كافة ما تقدمه من خدمات للفئات المشمولة برعايتها ضمن أولوياتها الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة والعمل على تمكين ودمج مختلف فئات أصحاب الهمم، بما يسهم بتعزيز دورهم في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة نعمة سالمين العامري عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «تواصل أكاديمية أبوظبي الحكومية جهودها الرامية إلى صقل مهارات الكفاءات العاملة في حكومة أبوظبي من أصحاب الهمم وتوفير التدريب والتطوير اللازم لضمان دمجهم وتمكينهم في بيئة العمل وتعزيز قدراتهم الوظيفية، إذ لطالما كان أصحاب الهمم جزءًا من مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة».

وأضافت العامري: «نؤمن في أكاديمية أبوظبي الحكومية بقدرات أصحاب الهمم على دفع عجلة التقدم والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي وتعزيز التميز الحكومي والاستمرارية في إحراز التقدم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة للوصول إلى مستقبل مستدام شمولي قائم على المعرفة والمساواة». وتتضمن سلسة الورش والدورات التي تنظمها الأكاديمية برامج عدة، منها برنامج «ميثاق العمل الحكومي»، وبرامج تركز على الكفاءات الوظيفية، والقيادية والرقمية أيضاً، والتي سيتم إطلاقها في 2021، وذلك بما يتناسب مع الفئة المستهدفة من أصحاب الهمم.