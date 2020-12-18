الامارات | أداء «صلاة الاستسقاء» في مساجد الدولة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن أداء «صلاة الاستسقاء» في مساجد الدولة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدعوة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يؤدي أعداد غفيرة من المسلمين، ظهر اليوم، صلاة الاستسقاء، في جميع مساجد ومصليات الدولة، قبل أذان صلاة الجمعة بـ10 دقائق، تضرعاً إلى الله لطلب المطر، ولينعم على عباده بالغيث.

وتسلم جميع خطباء وأئمة المساجد، في مختلف إمارات الدولة، خطبة صلاة الاستسقاء من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وتتحدث الخطبة عن نعمة الماء، وأسباب نزول المطر، وفي مقدمتها «كثرة الاستغفار، والتوبة إلى الله العزيز الغفار، والاستقامة على أمره بالليل والنهار».

وأكد المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة، الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن صلاة الاستسقاء سنّة مؤكدة في حق من يحتاج إلى المطر، تستهدف التضرع إلى الله لطلب السقيا عند تأخر المطر عن وقت نزوله، لينعم على عباده بالغيث، موضحاً أن ولي الأمر هو من يدعو إلى إقامة هذه الصلاة.

وعن وقت صلاة الاستسقاء، أوضح الدرعي أنه يمكن أداؤها من بعد ارتفاع الشمس حتى زوالها، حيث يخرج إليها المصلي بخشوع وسكينة وتواضع ورقة قلب، ليستجلب ما عند الله من خير ورحمة، ويكون لسانه رطباً بالاستغفار وقلبه ممتلئاً بالإيمان.

وتابع الدرعي: «يشرع أن يتهيأ الناس لصلاة الاستسقاء قبل الخروج إليها من خلال عقد النية على التوبة الصادقة، والعزم على عدم العودة للمعصية، كما يشرع التصدق قبلها».

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