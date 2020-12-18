الامارات | تقنيات حديثة لتحديد هوية ضحايا الكوارث في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات حديثة لتحديد هوية ضحايا الكوارث في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع وفد من فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في شرطة أبوظبي على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، للتعرف إلى جثث مجهولي الهوية أثناء الأزمات والكوارث، خلال زيارته للمشرحة المركزية في أبوظبي، التابعة لشركة «صحة».

وأكد رئيس الفريق، المقدم مصبح محمد الكعبي، أهمية هذا النوع من الزيارات بين الشركاء لمعرفة القدرات، وبناء الأدوار والمسؤوليات عليها، وتدريب الفرق الداعمة وفقاً لها.

وأشاد بتجهيزات المشرحة المركزية من حيث البنية التحتية والإمكانات، التي تعد الرائدة من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح أن هذه الإمكانات تضعنا في موضع مسؤولية لرفع مستوى كفاءة الفريق، وصولاً إلى أفضل المستويات وأعلى درجات الاستعداد، في ما يتعلق بمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث.

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