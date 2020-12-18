الامارات | 1321 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و792 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1321 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و792 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 139 ألفاً و909 فحوص جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم توسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 1321 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 189 ألفاً و866 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص بتداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 629 حالة.

وأعلنت أيضاً عن شفاء 792 مصاباً.

وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء المسجلة 166 ألفاً و541 حالة.

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