الامارات | ابتكار.. نعل ذكي.. لحماية «قدم» مريض السكري من التقرّح

شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار.. نعل ذكي.. لحماية «قدم» مريض السكري من التقرّح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر طلبة موهوبون نبوغاً في مجالات عدة بإمكانات قليلة، ما يعكس قدرتهم على فعل المزيد لو أتيحت لهم إمكانات أكبر.

ووثقت «الإمارات اليوم» ابتكاراً في المجال الطبي، هو حذاء مخصّص لمرضى السكري، يحافظ على درجة حرارة ورطوبة أقدامهم، لمنع المضاعفات، وحمايتها من التقرحات، أُطلق عليه اسم «النعل الذكي».

وابتكر «النعل الذكي» الطلاب أحمد الزعابي، وخالد الحمادي، وسيف الشكيلي، وأحمد الدهمان، الذين أشاروا إلى أن النعل مزود بمجموعة من الدوائر الإلكترونية وحساسات لقياس درجات الحرارة والرطوبة أثناء وجود قدم المريض داخل الحذاء. وفي حال تعدّيها نسبة معينة (37 درجة مئوية) ينبه الحذاء المريض من خلال الاهتزاز بضرورة تهوية قدمه.

يشار إلى أن مرض القدم السكري، يصيب مرضى السكري.

ويتسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم في إحداث أضرار عصبية بالأطراف تمنع الشعور بالضغط أو الحرارة، ما يؤدي إلى إصابتهم بجروح تتطور إلى تقرحات دون أن يشعروا بذلك.

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