الامارات | نجوم.. 350 جريمة غامضة

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم.. 350 جريمة غامضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجم اليوم.. الملازم أول حمدان جمال إبراهيم أهلي، يُعد أصغر خبراء مسرح الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، إذ ارتقى إلى منصب مساعد خبير في عمر 22 عاماً، وحصل على تدريب على أيدي أفضل الضباط المحترفين، حتى صار محاضراً لطلبة الدراسات العليا والطلبة المرشحين بأكاديمية شرطة دبي.

وأسهم أهلي، البالغ 28 عاماً، في فك غموض 350 جريمة مختلفة، خلال عمله، وكان منجذباً من البداية إلى مسرح الجريمة لما يمثله من أهمية كبيرة في كشف غموض الجرائم، لذا بدأ في دراسة هذا التخصص مبكراً بالأكاديمية، وارتبط اسمه بالمركز الأول في دورات العلوم الجنائية التخصصية.

ويمثل أهلي أفضل نموذج لنتاج إتاحة الفرص للكوادر الوطنية الموهوبة، إذ إنه الإماراتي الوحيد الذي شارك في دورة الأكاديمية الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، التي أقيمت في الولايات المتحدة بمشاركة 251 شخصية أمنية حول العالم، وحصل على درجة الامتياز فيها.

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