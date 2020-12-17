الامارات | واحة الموهوبـين.. «مسبار الأمل» يساعد العوضي على اختيار التخصّص الدراسي

شكرا لقرائتكم خبر عن واحة الموهوبـين.. «مسبار الأمل» يساعد العوضي على اختيار التخصّص الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد الطالب المتفوق، فهد أيوب العوضي، مع بداية العام الجديد 2021، للسفر إلى الولايات المتحدة للالتحاق بجامعة «كولورادو بولدر»، لدراسة هندسة الطيران، متأثراً بجهود الدولة لاستكشاف الفضاء الخارجي.

وأكد الطالب، البالغ 18 عاماً، أنه يسعى إلى أن تكون له بصمة مميزة في مجال الفضاء، مشيراً إلى حرصه على الاستمرار في تطوير مهاراته، من خلال سعيه للمشاركة في مسابقات تربوية وعلمية مختلفة، والحصول على مراكز متقدمة فيها.

وكان العوضي قد حصل على الميدالية الذهبة في برنامج «إنترنت الأشياء» للطلبة بجامعة حمدان الذكية مرتين، خلال عامي 2018 و2019.

وبدأت تجربته مع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين في عام 2015، حين شارك في اختبار الذكاء (IQ Test) مع مجموعة واسعة من الطلبة على مستوى الدولة، وحصل على درجة ذكاء عالية، بمعدل 144، إذ يقيس الاختبار معدل الذكاء ونسبة الذكاء. كما يقيس سرعة الفهم العقلي، أو ما يسمى برشاقة العقل، والذكاء العقلي.

ويؤكد العوضي أن شغفه بهندسة الطيران تولد مع جهود الدولة لاستكشاف الفضاء الخارجي عبر «مسبار الأمل»، والأقمار الاصطناعية «خليفة سات» و«دبي سات 1 و2».

وهو يرى أن هندسة الطيران، التي اختارها تخصصاً علمياً في أولى محطاته الجامعية، تمهد الطريق أمامه للإسهام في تنظيم وتطوير قطاع الفضاء في الدولة، وترسيخ الاقتصاد المبني على المعرفة، واصفاً دراسته بأنها فرع من فروع علم هندسة الفضاء، إذ يختص بتصميم المركبات التي تعمل في الفضاء، مثل مكوك الفضاء، والمحطات الفضائية.

ووقع اختيار العوضي على جامعة «كولورادو بولدر» للدراسة، لمساهمتها في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل).

وشرح العوضي أن «المسبار يحمل ثلاثة أجهزة لقياس ودراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ، ويزن نحو 1350 كيلوغراماً، بحجم سيارة صغيرة. وقد صممه وبناه مهندسو مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع من عُرفوا بشركاء نقل المعرفة، وهم جامعة كولورادو في بولدر (مختبر فيزياء الفضاء والجو)، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي (مختبرات علوم الفضاء)، وجامعة ولاية أريزونا (كلية استكشاف الأرض والفضاء)».

ويحرص على الالتحاق ببرامج تدريبية متنوعة داخل الدولة وخارجها، وآخرها برنامج قادة المستقبل التابع لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»، حيث ابتعث إلى المملكة المتحدة للالتحاق بالأكاديمية الملكية العسكرية «ساندهيرست» صيف 2019.

وكان العوضي قد تخرّج، أخيراً، في المدرسة الدولية للفنون والعلوم في دبي حاصداً نسبة 96.4%. ويقول إنه يدين بالفضل في المقام الأول لما وصل إليه وحققه من نجاحات حتى اليوم، إلى إدارة مدرسته التي لم تدّخر جهداً في سبيل دعمه ودفعه إلى الأمام لمواصلة طريق النجاح.

كرة القدم

يرتبط الطالب فهد أيوب العوضي برياضة كرة القدم بشدة، وقد التحق بنادي الوصل في دبي بعمر التاسعة، وهو ينتمي للفريق الرديف بالنادي، ويلعب في مركز حارس مرمى.

وللعوضي مشاركات رياضية داخلية وخارجية، كتلك التي شارك فيها بألمانيا في عام 2016، وبطولة «كأس العالم للأندية» في البرتغال عام 2012.

حاصل على المركز الأول في «إنترنت الأشياء» و«الذكاء الاصطناعي» لطلبة «حمدان الذكية».

طالب متفوق حاصل على درجة ذكاء عالية بمعدل 144.

ما يواجهه العالم من تحديات مستمرة، يؤكد ضرورة العمل على اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وإتاحة الفرص أمامهم. عبر هذه الصفحة.. نسلط الضوء على أبرز المواهب الواعدة، التي حظيت برعاية جمعية الإمارات للموهوبين، أملاً بأن يسهم التعريف بها، وبإمكاناتها، في مساعدة الم

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