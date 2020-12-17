الامارات | حاكم الشارقة يلبي رغبة طفلة من خورفكان بلقائه

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يلبي رغبة طفلة من خورفكان بلقائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لبّى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رغبة طفلة من مدينة خورفكان بلقائه.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، لقطات من لقاء سموه بالطفلة الريان الخوري التي ظهرت في فيديو سابق متداول على شبكات التوصل الاجتماعي، تعرب فيه عن أمنيتها بلقاء سموه.

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