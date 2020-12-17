الامارات | الطقس غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غداً.. صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الجمعة صحوا إلى غائم جزئياً خاصة غرباً، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز في - بيانه اليومي - ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفا

و سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 و المد الثاني عند 05:22 و الجزر الأول عند الساعة 37:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:08..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:31 والمد الثاني عند الساعة 00:01 و الجزر الاول عند الساعة 10:18 والجزر الثاني عند الساعة 16:07.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

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