الامارات | محمد بن راشد يستقبل وزير الخارجية الباكستاني

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل وزير الخارجية الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في دبي ظهر اليوم وزير خارجية جمهورية باكستان الاسلامية مخدوم شاه قريشي الذي نقل إلى سموه رسالة من دولة عمران خان رئيس وزراء باكستان تضمنت تحيات السيد خان الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و الشكر إلى قيادة و حكومة دولة الإمارات على المعاملة الطيبة و الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية الباكستانية في الدولة ، إلى جانب سبل تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين على مختنلف الصعد بما يعود بالخير على شعبيهما .واشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدور أبناء الجالية الباكستانية في الدولة الذين يعملون في كافة القطاعات التنموية و مساهمتهم الفعالة في مسيرة التنمية و النهضة التي تشهدها دولتنا .

ومن ناحية أخرى أشاد وزير الخارجية الباكستاني خلال اللقاء بالاجراءات الوقائية التي تطبقها دولة الإمارات للحد من انتشار وباء كورونا في المجتمع ما ساهم بشكل كبير في التخفيف من آثار الجائحة السلبية على الصحة العامة و الاقتصاد و السياحة و حركة المواصلات .

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي و سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء و ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وحمد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى باكستان وأحمد أمجد علي القنصل العام الباكستاني في دبي .

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