سيف اليزيد - أحمد القاضي (القاهرة) تصدر (هاشتاج) «نورت مصر» قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تزامناً مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى مصر.

ورحب المصريون، في «الهاشتاج» عبر تغريداتهم، بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربين عن حفاوتهم بالزيارة، قائلين إنها دليل على التقارب الشديد بين البلدين، بينما نشر مغردون آخرون رأيهم حول الزيارة، وأبرزوا أن مصر والإمارات واجَهَتا جماعة الإخوان الإرهابية سوياً بحزم وأنقذتا المنطقة منها.

ونشر المشاركون في «الهاشتاج» صوراً تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كلمات تؤكد على العلاقة الطيبة بين البلدين، مثل تغريدة الشاب المصري صدّيق القاضي: «نورت مصر يا حبيبنا وزيارتك غالية علينا»، وتغريدة أخرى تقول: «حبيب المصريين الشيخ محمد بن زايد نورت مصر يا أبو خالد».

وشهد «الهاشتاج» نشر صور برج القاهرة الذي تزيّن بألوان علم الإمارات، تزامناً مع الزيارة وترحيباً بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع تعليقات من بينها: «مصر تحب أولاد الشيخ زايد» و«أهلاً وسهلاً بك في وطنك الثاني يا غالي».

كانت هذه تفاصيل خبر «نورت مصر».. يتصـدر «تويتر» ترحيباً بزيارة محمد بن زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.