سعيد ونهيان وذياب بن زايد يحضرون عقد قران حمدان بن نهيان بن حمدان

سيف اليزيد - أبوظبي (وام) حضر سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ نهيان بن حمدان بن محمد آل نهيان، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن راشد بن حمدان آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن حمدان آل نهيان، والشيخ خليفة بن نهيان بن حمدان آل نهيان، عقد قران الشيخ حمدان بن نهيان بن حمدان آل نهيان، على كريمة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وتمنى سموهم للعروسين حياة أسرية سعيدة ومباركة وذرية صالحة.

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