الامارات | إغلاق كافتيريا في أبوظبي لعدم التزامها بـ «السلامة الغذائية»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «كافتيريا بودي شاي» بأبوظبي، لمخالفتها قانون الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، حيث قام المفتشون بتحرير أربع مخالفات بحق المنشأة لأسباب تتصل بتدنّي مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين. وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما وجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة. = تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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