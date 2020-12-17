الامارات | تغيير أسماء 5 محطات لمترو دبي فبراير المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير أسماء 5 محطات لمترو دبي فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بتنفيذ خطة لتغيير أسماء خمس محطات لمترو دبي، ضمن جدول زمني يمتد حتى فبراير المقبل.

وتشمل المحطات المدرجة في الخطة تغيير اسم محطة مترو الفهيدي، الواقعة على الخط الأخضر وتحمل الرقم 25، إذ أصبح اسمها الجديد محطة مترو «شرف دي جي»، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية حديثاً مع مجموعة شرف.

ووفقاً للهيئة، ستعاد تسمية المحطات الأخرى، الواقعة على الخط الأحمر للمترو، وجميعها في شارع الشيخ زايد.

وتشمل المحطات: محطة مترو بنك أبوظبي الأول، التي تحمل الرقم 20، ليصبح اسمها محطة «أم الشيف»، ومحطة نور بنك، ورقمها 29، لتحمل اسم محطة «الصفا»، ومحطة مترو نخيل، التي تحمل 35، ليصبح اسمها محطة «مترو الخيل»، ومحطة مترو داماك العقارية، ورقمها 36، ليصبح اسمها محطة «مرسى دبي».

وأكدت الهيئة أن حقوق تسمية محطات المترو تعد فرصة استثمارية مهمة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، التي تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، بما تقدّمه من فرص للمستثمرين لإبراز علاماتهم التجارية.

وبدأت الهيئة تغيير أسماء المحطات على اللوحات الخارجية، وفي الأنظمة الذكية والإلكترونية لمنظومة المواصلات العامة، إضافة إلى الإعلان الصوتي على متن عربات المترو قبل وعند الوصول إلى المحطة.

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